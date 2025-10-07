7 ottobre | Israele si sveglia con spari urla stupri tanti morti e rapiti È il pogrom di Hamas | poi tutto diventa propaganda e la guerra salva il governo

Un certo cabalista noto in ambienti esoterici israeliani già da tempo prediceva l’arrivo del Messia. Ma avvertiva: sarebbe stato preceduto da catastrofi di ogni tipo, pandemia, guerre, attentati, e inimmaginabili avvenimenti di ogni genere. Ci è andato vicino. Il Covid che come catastrofe non scherza, è stato solo l’inizio. Poi una prima grande disgrazia per Israele: la caduta del governo Bennet Lapid, le elezioni e il ritorno al comando di un uomo tanto abile quanto cinico e corrotto, circondato da una coalizione da brividi di fascisti, messianici, incapaci e lecchini. Era tornato lui. Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

