7 ottobre | Israele si sveglia con spari urla stupri tanti morti e rapiti È il pogrom di Hamas | poi tutto diventa propaganda e la guerra salva il governo
Un certo cabalista noto in ambienti esoterici israeliani già da tempo prediceva l’arrivo del Messia. Ma avvertiva: sarebbe stato preceduto da catastrofi di ogni tipo, pandemia, guerre, attentati, e inimmaginabili avvenimenti di ogni genere. Ci è andato vicino. Il Covid che come catastrofe non scherza, è stato solo l’inizio. Poi una prima grande disgrazia per Israele: la caduta del governo Bennet Lapid, le elezioni e il ritorno al comando di un uomo tanto abile quanto cinico e corrotto, circondato da una coalizione da brividi di fascisti, messianici, incapaci e lecchini. Era tornato lui. Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: ottobre - israele
Israele se ne frega del diritto internazionale, da sempre: in un articolo del 28 ottobre 2023 elencavo tutte le oltre settanta Risoluzioni dell'ONU violate
Due importanti ONG israeliane accusano Israele di genocidio a Gaza per la prima volta dal 7 ottobre 2023: decisione senza precedenti
Pattuglie sospese il 7 ottobre prima dell’attacco di Hamas: l’ombra dello “strano ordine” sui massacri in Israele
Il 7 ottobre 2023 Israele ha subito l'attacco più letale della sua storia, perpetrato da Hamas. La cronologia di due anni di guerra a Gaza ? https://l.euronews.com/7S78 - X Vai su X
#AccaddeOggi Il 7 ottobre 2023 l'assalto di #Hamas a #Israele Vai su Facebook
Israele-Hamas, oggi riprendono i negoziati in Egitto. Razzo dalla Striscia verso Netiv HaAsara, teatro dalla strage del 7 ottobre - Stamattina le sirene sono suonate nella comunità israeliana dove due anni fa si consumò l’attentato terroristico che diede inizio alla guerra. Secondo quotidiano.net
7 ottobre, anniversario e diplomazia: tra memoria e negoziati per la pace - Anniversario del 7 ottobre tra cerimonie e dialoghi di pace: la guerra a Gaza verso un nuovo capitolo. Da notizie.it