7 ottobre ISPI a due anni dall'attacco di Hamas | Senza nascita dello Stato palestinese pace ancora lontana

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intervista di Fanpage.it a Luigi Toninelli, Ricercatore ISPI dell'Osservatorio Medioriente e Nord Africa: "Due anni fa il 7 ottobre 2023. È cambiato tutto e allo stesso tempo non è cambiato niente. Il piano di Trump è a mio avviso il piano migliore raggiungibile in questa fase visto che le posizioni si sono notevolmente polarizzate". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ottobre - ispi

7 ottobre ispi due7 ottobre, ISPI a due anni dall’attacco di Hamas: “Senza nascita dello Stato palestinese pace ancora lontana” - A parlare è Luigi Toninelli, ricercatore ISPI dell'Osservatorio Medioriente e Nord Africa, che a Fanpage. Si legge su fanpage.it

7 ottobre ispi dueDue anni dopo il 7 ottobre: il ricordo, le rimozioni, i drammi di oggi e di ieri - Nel secondo anniversario dell’attacco di Hamas, ricostruiamo quella giornata di terrore e le sue conseguenze: l’attesa per il ritorno degli ostaggi, la vita degli ebrei in Europa, il pregiudizio nella ... Come scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: 7 Ottobre Ispi Due