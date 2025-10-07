7 ottobre in molti visitano il memoriale delle vittime del Nova Festival

Israele ricorda le vittime dell ‘ attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 in occasione del secondo anniversario dell’assalto dei miliziani a basi militari, kibbutz e anche al Nova Festival. Nell’assalto a basi militari, comunità agricole e un festival musicale all’aperto, sono state uccise circa 1.200 persone, per lo più civili, tra cui donne, bambini e anziani. Duecentocinquantuno i rapiti, la maggior parte dei quali sono morti in prigionia o sono stati rilasciati in seguito a cessate il fuoco o altri accordi. Quarantotto rimangono all’interno di Gaza, circa 20 dei quali sono ritenuti vive da Israele. 🔗 Leggi su Lapresse.it

