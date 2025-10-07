7 ottobre Ilan Pappé | Il piano di Trump per Gaza porterà al massimo a un cessate il fuoco e uno scambio di prigionieri Non si raggiunge la pace senza chiamare in causa i palestinesi
Lo storico israeliano, nel suo nuovo libro La fine di Israele, delinea la «disintegrazione inevitabile» dello Stato ebraico e indica la via per una pace possibile e un futuro concreto per la Palestina. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: ottobre - ilan
Ex soldato Idf Ilan Raz crea videogame sparatutto "Shield of David" ambientato a Gaza, data di uscita 7 ottobre, Ong: "Mitizzazione genocidio"
Ilan Pappé ne «La fine di Israele», in libreria dal 7 ottobre, sostiene che «stiamo assistendo all’inizio della fine dello Stato di Israele» e che il progetto sionista è destinato a una «disintegrazione inevitabile». Dopo l’analisi del collasso del sionismo, nel libro ind Vai su Facebook
Ilan Pappé ne «La fine di Israele», in libreria dal 7 ottobre, sostiene che «stiamo assistendo all’inizio della fine dello Stato di Israele» e che il progetto sionista è destinato a una «disintegrazione inevitabile». Dopo l’analisi del collasso del sionismo, nel libro ind - X Vai su X