7 ott 2025

La storia di uno degli ostaggi israeliani rapiti e liberati nel giorno del secondo anniversario dell’attacco di Hamas contro le comunità di Israele attorno alla Striscia di Gaza. L’uomo è rimasto oltre 100 giorni nelle mani dei terroristi: “Trattati come animali”. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - 7 ottobre, il racconto dell’ostaggio israeliano liberato. “Trattati come animali”

