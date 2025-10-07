7 ottobre Grimaldi | La condanna del terrorismo non può diventare un alibi per l’indifferenza verso crimini di guerra

“Oggi ricorre l’ anniversario di un crimine orrendo, un pogrom spietato contro civili innocenti che ha causato 1.250 morti – 800 civili, tra loro tanti bambini e ragazzi giovanissimi – e centinaia di rapimenti. Il nostro pensiero va alle vittime, alle loro famiglie, agli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Non c’è giustificazione possibile. Il 7 ottobre non è sepolto sotto le macerie di Gaza, gli erorri si sommano, non vengono rimossi da orrori più grandi “. Lo ha detto il vicepresidente di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, Marco Grimaldi, in occasione del secondo anniversario del massacro. “Noi siamo ostinati messaggeri di pace. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

