7 ottobre Grimaldi | La condanna del terrorismo non può diventare un alibi per l’indifferenza verso crimini di guerra
“Oggi ricorre l’ anniversario di un crimine orrendo, un pogrom spietato contro civili innocenti che ha causato 1.250 morti – 800 civili, tra loro tanti bambini e ragazzi giovanissimi – e centinaia di rapimenti. Il nostro pensiero va alle vittime, alle loro famiglie, agli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Non c’è giustificazione possibile. Il 7 ottobre non è sepolto sotto le macerie di Gaza, gli erorri si sommano, non vengono rimossi da orrori più grandi “. Lo ha detto il vicepresidente di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, Marco Grimaldi, in occasione del secondo anniversario del massacro. “Noi siamo ostinati messaggeri di pace. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: ottobre - grimaldi
Il 6 ottobre del 1919 nasceva la regista e attrice Alda Grimaldi. Famosa per aver diretto dal 1961 al 1966 la serie televisiva "Giovanna,la nonna del corsaro Nero". Nel 1954 dirige il varietà televisivo "Settenote" condotto da Virgilio Riento e Guglielmo Inglese. N - facebook.com Vai su Facebook
7 ottobre: Tajani (min. Esteri), “a due anni di distanza vediamo finalmente concretizzarsi un possibile accordo di pace” - “A due anni dall’attacco terroristico del 7 ottobre 2023, rinnoviamo il cordoglio per le vittime innocenti e la vicinanza alle famiglie degli ostaggi. Lo riporta agensir.it
Mattarella ricorda il 7 ottobre: "La violenza di Israele non attenua quella di Hamas" - Il messaggio del presidente della Repubblica nella seconda ricorrenza della strage. Da huffingtonpost.it