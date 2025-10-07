7 ottobre Ghetto di Roma blindato nel ricordo delle vittime – Foto

Massima allerta e misure di sicurezza altissime al Ghetto di Roma nel giorno del secondo anniversario dell’attacco del 7 ottobre 2023, condotto da Hamas contro Israele, costato la vita a circa 1200 persone. Il quartiere ebraico della Capitale è presidiato dalle forze dell’ordine, con particolare attenzione al Tempio Maggiore, dove si celebrano anche le celebrazioni per la festa del Sukkot. Molte le serrande abbassate per le strade del quartiere. Non mancano le foto degli ostaggi rapiti da Hamas due anni fa, con le didascalie che raccontano la storia di ognuno di loro: ancora imprigionati, uccisi o liberati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 7 ottobre, Ghetto di Roma blindato nel ricordo delle vittime – Foto

