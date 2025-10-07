7 ottobre film e serie tv per capire la guerra tra Israele e Palestina
A due anni dal massacro che ha sconvolto il Medio Oriente, il conflitto tra Israele e Palestina continua senza tregua. Era il 7 ottobre 2023, una data che ha segnato una frattura profonda, non solo per il Medio Oriente, ma per il mondo intero. Da quel momento, la situazione è precipitata in una spirale di violenza che, ad oggi, sembra non avere fine. Negli anni, il complicarsi della geopolitica in Medio Oriente, accompagnato da una lunga serie di negoziati, trattati, tregue e accordi falliti, ha visto la settima arte raccontare in modo articolato la tragedia che coinvolge questi due popoli. Comprendere appieno ciò che sta accadendo non è facile, e prevedere gli scenari futuri lo è ancor meno. 🔗 Leggi su Panorama.it
