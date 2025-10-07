7 ottobre è allarme | vietato il corteo pro-Hamas A Bologna niente manifestazione Roma sorvegliata speciale

Ilmessaggero.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sicurezza aumentata nei pressi di sinagoghe e sedi diplomatiche israeliane, siti sensibili blindati. Evitare blocchi prolungati di stazioni ferroviarie e aeroporti, effettuare interventi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

7 ottobre 232 allarme vietato il corteo pro hamas a bologna niente manifestazione roma sorvegliata speciale

© Ilmessaggero.it - 7 ottobre, è allarme: vietato il corteo pro-Hamas. A Bologna niente manifestazione, Roma sorvegliata speciale

In questa notizia si parla di: ottobre - allarme

Autovelox spenti in tutta Italia dal 18 ottobre - Il Codacons lancia l'allarme

Caos autovelox, il Codacons lancia l'allarme: "Da ottobre potrebbero essere tutti spenti". Tutta colpa di un modulo

“Si ferma l’Italia”: nuovo sciopero a ottobre, l’allarme per i pendolari

7 ottobre, &#232; allarme: vietato il corteo pro-Hamas. A Bologna niente manifestazione, Roma sorvegliata speciale - Sicurezza aumentata nei pressi di sinagoghe e sedi diplomatiche israeliane, siti sensibili blindati. ilmessaggero.it scrive

7 ottobre 232 allarmeLa paura sul ricordo del 7 ottobre, &#232; allarme sicurezza - Roma blindata e massima attenzione in tutto il Paese per il secondo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: 7 Ottobre 232 Allarme