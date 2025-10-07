7 ottobre due anni fa l' attacco di Hamas Missili e blitz via terra 200 morti e 50 ostaggi Bombe su Gaza Ecco la cronaca di quella terribile giornata

7 ottobre 2023. Drammatica escalation in Medio Oriente, dove Hamas ha dichiarato guerra e messo sotto scacco Israele. Colto di sorpresa, lo Stato ebraico stasera si trova a fare i conti con centinaia di morti e una presa d'ostaggi senza precedenti. Alle prime luci dell'alba, nel giorno che chiude le festività ebraiche di Sukkot - come accadde 50 anni fa durante lo Yom Kippur -, da Gaza sono piovuti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - 7 ottobre, due anni fa l'attacco di Hamas. Missili e blitz via terra, 200 morti e 50 ostaggi. Bombe su Gaza. Ecco la cronaca di quella terribile giornata

In questa notizia si parla di: ottobre - anni

Ic Marassi, a ottobre la gara per rifare il tetto: "Una vittoria dopo anni di battaglie"

Gaza al buio dopo il 7 ottobre, la mappa animata che mostra la Striscia nell’oscurità da due anni – Video

Ic Marassi, a ottobre la gara per rifare il tetto: "Una vittoria dopo anni di battaglie"

Due anni dal 7 ottobre 2023. La strage nella Striscia ridotta a un ammasso di macerie continua. I negoziati per la «pace» sulla testa dei palestinesi. Ma la complicità dei governi occidentali non riesce più a fermare l'indignazione e la solidarietà Oggi edizione " - X Vai su X

Nella #RivistadelCinematografo di ottobre arriva la seconda parte del dossier “25 anni, 24 fotogrammi al secondo”, focus in tre parti che analizza e approfondisce come lo schermo ha raccontato i primi 25 anni del XXI secolo. Dopo il trauma, la crisi, la disgreg Vai su Facebook

7 ottobre, ISPI a due anni dall’attacco di Hamas: “Senza nascita dello Stato palestinese pace ancora lontana” - it a Luigi Toninelli, Ricercatore ISPI dell'Osservatorio Medioriente e Nord Africa: "Due anni fa il 7 ottobre 2023 ... Da fanpage.it

7 ottobre, due anni fa l'attacco di Hamas. Missili e blitz via terra, 200 morti e 50 ostaggi. Bombe su Gaza. Ecco la cronaca di quella terribile giornata - Drammatica escalation in Medio Oriente, dove Hamas ha dichiarato guerra e messo sotto scacco Israele. Segnala gazzettadelsud.it