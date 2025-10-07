7 ottobre due anni fa l' attacco di Hamas Missili e blitz via terra 200 morti e 50 ostaggi Bombe su Gaza Ecco la cronaca di quella terribile giornata

7 ottobre 2023. Drammatica escalation in Medio Oriente, dove Hamas ha dichiarato guerra e messo sotto scacco Israele. Colto di sorpresa, lo Stato ebraico stasera si trova a fare i conti con centinaia di morti e una presa d'ostaggi senza precedenti. Alle prime luci dell'alba, nel giorno che chiude le festività  ebraiche di Sukkot - come accadde 50 anni fa durante lo Yom Kippur -, da Gaza sono piovuti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

7 ottobre due anni7 ottobre, due anni fa l'attacco di Hamas. Missili e blitz via terra, 200 morti e 50 ostaggi. Bombe su Gaza. Ecco la cronaca di quella terribile giornata - Drammatica escalation in Medio Oriente, dove Hamas ha dichiarato guerra e messo sotto scacco Israele. Segnala gazzettadelsud.it

