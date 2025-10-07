7 ottobre di tensione a Genova allarme pacco bomba vicino alla sinagoga di via Bertora | artificieri in azione

Martedì 7 ottobre, allarme pacco bomba a Genova nei pressi della sinagoga in via Bertora: artificieri in azione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 7 ottobre di tensione a Genova, allarme pacco bomba vicino alla sinagoga di via Bertora: artificieri in azione

Il questore di Torino ha vietato la manifestazione per la Palestina prevista per domani, martedì 7 ottobre, con partenza alle 19.30 da piazza Castello. Una decisione motivata da «ragioni di ordine pubblico», alla luce della forte tensione politica e simbolica lega

Venerdì 3 ottobre si annuncia come una giornata ad alta tensione in Italia, segnata da proteste e scioperi diffusi

7 ottobre, è allarme sicurezza: a Genova occhi puntati sugli 'obbiettivi sensibili' - Mentre la capitale è blindata e a Bologna e Torino preoccupano cortei non autorizzati, a Genova si alza la guardia su quelli che vengono definiti "obbiettivi sensibili", come la sinagoga di Genova

Genova, 7 ottobre: allarme bomba nei pressi della Sinagoga di via Bertora, borsa sospetta abbandonata, intervengono gli artificieri - Bertora, dove è stata rafforzata la vigilanza in ragione della data che ricorda il massacro di ebrei perpetrato da Hamas nel '23