La comunità ebraica di Milano in presidio per ricordare il massacro del 7 ottobre 2023, nel giorno del secondo anniversario. “Non abbassiamo la testa, siamo presenti, siamo italiani di religione ebraica, che non molliamo e non cambiamo le nostre abitudini. Questa è una giornata importante, perché ricordiamo due anni da quel massacro che è stato fatto ai poveri cittadini israeliani, ai palestinesi, ai poveri villaggi che vivevano tranquilli senza dare fastidio a nessuno e questo è da ricordarsi, dobbiamo ricordarcelo sempre”, ha dichiarato il presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo, Walker Meghnagi, parlando con i giornalisti a margine del presidio organizzato in piazza San Carlo a Milano per ricordare l’attacco di Hamas a Israele che provocò circa 1200 morti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 7 ottobre, comunità ebraica in presidio a Milano: “Bloccare il gemellaggio con Tel Aviv è antisemitismo”