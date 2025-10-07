7 ottobre commemorazioni nel kibbutz di Kfar Aza al confine con Gaza

Kfar Aza (Israele), 7 ott. (askanews) - Gli abitanti del kibbutz di Kfar Aza, vicino al confine tra Israele e Gaza, si riuniscono per commemorare il secondo anniversario del 7 ottobre, il giorno dell'attacco di Hamas, sullo sfondo dei negoziati indiretti tra il gruppo armato palestinese e il governo israeliano che fanno intravedere una flebile speranza per la liberazione degli ostaggi a Gaza e la fine della guerra che ha devastato questo territorio. "Il 7 ottobre, alle 6:29 del mattino, è iniziato tutto. In tutto Israele, compreso questo kibbutz. È stato il giorno più terribile della nostra vita - racconta Rachel Stellman, sopravvissuta - 62 persone del nostro kibbutz sono state uccise lo stesso giorno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 7 ottobre, commemorazioni nel kibbutz di Kfar Aza al confine con Gaza

In questa notizia si parla di: ottobre - commemorazioni

Israele, commemorazioni a due anni dagli attacchi del 7 ottobre - X Vai su X

In #Israele i nuovi spiragli di pace si intrecciano con la vigilia del secondo anniversario del 7 ottobre. Le commemorazioni, in alcuni dei luoghi teatro del massacro compiuto da #Hamas, sono già cominciate. Al TG1 la testimonianza di un italiano scampato all’a - facebook.com Vai su Facebook

7 ottobre, commemorazioni nel kibbutz di Kfar Aza al confine con Gaza - (askanews) – Gli abitanti del kibbutz di Kfar Aza, vicino al confine tra Israele e Gaza, si riuniscono per commemorare il secondo anniversario del 7 ottobre, il giorno dell’ ... Si legge su askanews.it

Cosa ne è stato dei kibbutz attaccati il 7 ottobre 2023 - In alcuni sono tornati gli abitanti, altri sono rimasti nelle condizioni di due anni fa, e si dibatte su come conservare il ricordo di ciò che è accaduto ... Segnala ilpost.it