7 ottobre Carfagna | Inaudito trasformare le vittime in carnefici
ROMA – “Due anni dal 7 ottobre. Due anni dall’attacco terroristico di Hamas e da quelle immagini atroci che nessuno potrà dimenticare: 1.200 morti, bambini decapitati, donne violentate, corpi profanati, ostaggi esibiti come trofei di un’ideologia di morte. Un orrore indicibile che ha spalancato la porta ad altro orrore: una guerra terribile, decine di migliaia di vittime palestinesi, una catastrofe umanitaria che ancora oggi non trova fine. Ma sono stati anche due anni di parole capovolte, per cui la strage del 7 ottobre viene oggi definita da qualcuno “atto di resistenza”, mentre il silenzio cala sulla brutalità di Hamas, anche verso il proprio popolo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: ottobre - carfagna
Teatro de' Servi. SAD · love song (sad Version). OFFERTA SPECIALE 2x1 Due biglietti a soli 22€ (anziché 44€) - ? 14 e 15 ottobre 2025 CORPI - scritto e diretto da Antonio Roma | aiuto regia di Alessandro Carfagna audio e luci di Filippo Borgia con Al - facebook.com Vai su Facebook
Il 14 ottobre potrebbe passare in Consiglio UE una legge che prevede la copiatura di tutte le nostre foto, video, a determinate condizioni anche chat, appena caricate sullo smartphone e computer prima che vengano spedite nelle chat crittografate - X Vai su X
7 ottobre, Carfagna: “Inaudito trasformare le vittime in carnefici” - Due anni dall’attacco terroristico di Hamas e da quelle immagini atroci che nessuno potrà dimenticare: 1. Riporta lopinionista.it