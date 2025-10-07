7 ottobre 2023 Meloni | Due anni da una delle pagine più buie della storia

L’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 è stato per Giorgia Meloni “una delle pagine più buie della storia”. Nel messaggio della premier in occasione del secondo anniversario del massacro, la presidente del Consiglio dichiara: “Sono trascorsi due anni dall’ignominia del massacro compiuto dai terroristi di Hamas contro migliaia di civili inermi e innocenti israeliani, donne e bambini compresi. Crimini indicibili che fanno del 7 ottobre una delle pagine più buie della storia. Oggi rinnoviamo la vicinanza ai familiari delle vittime e torniamo a chiedere la liberazione degli ostaggi, che ancora oggi attendono di tornare a casa dopo due anni di prigionia, vessazioni, sofferenze”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 7 ottobre 2023, Meloni: “Due anni da una delle pagine più buie della storia”

Meloni, due anni dopo il 7 ottobre: la reazione Israele è andata oltre. Ora non si sprechi l’opportunità del Piano Pace di Trump - L’appello alla pace dopo due anni dal «massacro» del 7 ottobre, a Roma blindato il ghetto e gli altri luoghi della cultura ebraica. Riporta milanofinanza.it

