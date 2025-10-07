7 ottobre 2023 l' attacco di Hamas

7.00 Due anni fa oggi l'attacco di Hamas e l'uccisione di 1,250 persone al Nova Festival, in diversi kibbutz e basi militari israeliane. Oltre alle persone uccise, 250 furono rapite: in mano a Hamas ancora 48 ostaggi, tra vivi e e morti. Dopo la serie di attacchi, la risposta di Israele. Israele ricorda il massacro, mentre in Egitto continua il tavolo negoziale sul piano Trump per concludere la guerra in cui sono stati uccisi oltre 67mila palestinesi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Macron e la Palestina, cosa pensano in Francia? Le Pen: «Significa riconoscere Hamas», Bardella: «Scelta affrettata», Bronchtein «Così il 7 ottobre non ci sarebbe stato»

Gaza, media: “Oggi 14 morti nei raid israeliani”. Hamas: “Quasi 60mila palestinesi uccisi dal 7 ottobre 2023”

Pattuglie sospese il 7 ottobre prima dell’attacco di Hamas: l’ombra dello “strano ordine” sui massacri in Israele

7 ottobre 2023, due anni dopo: l’attacco di Hamas che ha cambiato il Medio Oriente. Cosa è successo e le speranze per un cessate il fuoco - Il 7 ottobre 2023, un attacco terroristico su vasta scala condotto da Hamas ha segnato una pagina tragica nella storia del conflitto israelo- Si legge su leggo.it

7 ottobre, due anni fa l'attacco di Hamas. Ecco la cronaca dell'ANSA di quella terribile giornata - Drammatica escalation in Medio Oriente, dove Hamas ha dichiarato guerra e messo sotto scacco Israele. Riporta ansa.it