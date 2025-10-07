7 ottobre 2023 | l’attacco a Israele di Hamas gli ostaggi e la guerra Cosa è successo
Dall’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 contro Israele che ha incendiato il Medioriente fino all’accettazione del piano di pace in 20 punti di Donald Trump che, a pochi giorni dal secondo anniversario dell’atto terroristico, potrebbe portare a un vero spiraglio di pace. Due anni in cui l’area ha vissuto prima l’attesa per l’accordo sulla tregua e la liberazione degli ostaggi, siglato a gennaio 2025, che regge due mesi, poi la ‘guerra dei 12 giorni’ fra Iran e Israele, che tiene il mondo con il fiato sospeso. In mezzo l’operazione militare dello Stato ebraico nella Striscia di Gaza, i raid in Libano e Yemen, passando per l’uccisione dei leader storici di Hamas e Hezbollah, Ismail Haniyeh, Mohammed Deif, Yahya Sinwar e Hassan Nasrallah, e i bombardamenti di Israele nel cuore di Damasco, in Siria, e a Doha, in Qatar. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Israele se ne frega del diritto internazionale, da sempre: in un articolo del 28 ottobre 2023 elencavo tutte le oltre settanta Risoluzioni dell'ONU violate
Due importanti ONG israeliane accusano Israele di genocidio a Gaza per la prima volta dal 7 ottobre 2023: decisione senza precedenti
Pattuglie sospese il 7 ottobre prima dell’attacco di Hamas: l’ombra dello “strano ordine” sui massacri in Israele
7 ottobre 2023, due anni dopo: l'attacco di Hamas che ha cambiato il Medio Oriente. Cosa è successo e le speranze per un cessate il fuoco - Il 7 ottobre 2023, un attacco terroristico su vasta scala condotto da Hamas ha segnato una pagina tragica nella storia del conflitto israelo-
Dal 7 ottobre 2023 a oggi: come la guerra tra Israele e Hamas ha trasformato il Medio Oriente - Due anni dopo il massacro del gruppo palestinese, il Medio Oriente mostra un volto profondamente cambiato.