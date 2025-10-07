7 ottobre 2023 | l’attacco a Israele di Hamas gli ostaggi e la guerra Cosa è successo

Dall’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 contro Israele che ha incendiato il Medioriente fino all’accettazione del piano di pace in 20 punti di Donald Trump che, a pochi giorni dal secondo anniversario dell’atto terroristico, potrebbe portare a un vero spiraglio di pace. Due anni in cui l’area ha vissuto prima l’attesa per l’accordo sulla tregua e la liberazione degli ostaggi, siglato a gennaio 2025, che regge due mesi, poi la ‘guerra dei 12 giorni’ fra Iran e Israele, che tiene il mondo con il fiato sospeso. In mezzo l’operazione militare dello Stato ebraico nella Striscia di Gaza, i raid in Libano e Yemen, passando per l’uccisione dei leader storici di Hamas e Hezbollah, Ismail Haniyeh, Mohammed Deif, Yahya Sinwar e Hassan Nasrallah, e i bombardamenti di Israele nel cuore di Damasco, in Siria, e a Doha, in Qatar. 🔗 Leggi su Lapresse.it

