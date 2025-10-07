7 ottobre 2023 il figlio dell’ostaggio ucciso Alex Danzig | Non cerco rivincite voglio vivere in pace

Alex Danzig, 75 anni, è una delle vittime di Hamas, rapito il 7 ottobre 2023 e morto a Khan Younis, nella Striscia di Gaza nel 2024. Faceva parte delle 250 persone sequestrate dall’organizzazione palestinese durante l’Operazione Diluvio al-Aqsa. A parlare a LaPresse, in occasione del secondo anniversario del massacro, è Yuval Danzig, figlio dellostaggio israeliano. “Io voglio vivere in pace, non cerco rivincite. Ho figli e voglio vivere sereno. Rendere il Medioriente un’area di pace è un sogno, ma spero che le persone da ambo le parti capiscano che la pace è il diritto principale”, ha affermato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

