7 ottobre 2023 | Hamas attacca Israele la cronistoria
All'alba del 7 ottobre, shabbat e ultimo giorno della festività ebraica di Sukkot, Hamas lancia l'operazione 'Alluvione Al Aqsa'. Circa 3mila terroristi abbattono le recinzioni che dividono la Striscia di Gaza con lo Stato di Israel e facendo irruzione nei kibbutz e nelle città vicine con auto, pick-up, motociclette e parapendii a motore. Viene preso di mira anche il festival musicale 'Nova', dove erano radunati migliaia di giovani Contestualmente vengono lanciati oltre 5mila razzi verso Israele, dalle città del sud fino a Tel Aviv. Le forze armate dello Stato ebraico sono prese alla sprovvista e il bilancio è tragico: oltre 1200 vittime israeliane, mentre 251 persone vengono prese in ostaggio e portate nella Striscia di Gaza.
Macron e la Palestina, cosa pensano in Francia? Le Pen: «Significa riconoscere Hamas», Bardella: «Scelta affrettata», Bronchtein «Così il 7 ottobre non ci sarebbe stato»
Gaza, media: “Oggi 14 morti nei raid israeliani”. Hamas: “Quasi 60mila palestinesi uccisi dal 7 ottobre 2023”
Pattuglie sospese il 7 ottobre prima dell’attacco di Hamas: l’ombra dello “strano ordine” sui massacri in Israele
7 ottobre 2023, l'attacco di Hamas - 250 persone al Nova Festival, in diversi kibbutz e basi militari israeliane.
Israele-Hamas, oggi riprendono i negoziati in Egitto. Razzo dalla Striscia verso Netiv HaAsara, teatro dalla strage del 7 ottobre - Stamattina le sirene sono suonate nella comunità israeliana dove due anni fa si consumò l'attentato terroristico che diede inizio alla guerra.