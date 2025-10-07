Scopri la vera storia dei 47 Ronin, la leggendaria vendetta che incarna il Bushido. Dove sono sepolti? Tutto sul Tempio Sengakuji a Tokyo. L’adattamento cinematografico del 2013, “47 Ronin” con Keanu Reeves, attinge a una delle vicende più epiche e celebrate del Giappone feudale. Sì, la storia dei 47 Ronin è autentica e rappresenta l’apice dei valori del Bushido, il codice d’onore del samurai. La vera storia dei 47 Ronin: fedeltà oltre la morte. Nel 1701, durante il periodo Edo, il daimyo Asano Naganori fu incaricato di ospitare degli inviati imperiali. Kira Yoshinaka, un maestro di protocollo, venne assegnato per istruirlo sull’etichetta di corte. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - 47 Ronin: la vera storia, la vendetta e le tombe al Tempio Sengakuji