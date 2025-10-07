47 Ronin | la storia vera dietro il film con Keanu Reeves

Ambientato nel Giappone tardo-medievale, il film fantasy d’azione del 2013 47 Ronin ( qui la recensione ) vede Keanu Reeves nei panni di Kai, membro di un vero gruppo di samurai che continua a essere immortalato nel folklore giapponese. Il film ruota attorno al gruppo omonimo di ronin (samurai erranti senza padrone) che partono per vendicare la morte del loro signore per mano di un crudele sh?gun (governante militare). Questa ardua impresa porta Kai e i suoi compagni guerrieri a incrociare il cammino di streghe e draghi. Nonostante la sua miscela di storia e fantasia, 47 Ronin è stato un fiasco al botteghino e ha ottenuto recensioni per lo più negative da parte della critica e del pubblico. 🔗 Leggi su Cinefilos.it