4 stivali su cui mettere gli occhi ma soprattutto le mani per l’autunno-inverno 2025 26

Pur liberatisi da tempo dall’etichetta di calzatura stagionale, gli stivali sono da considerare un vero e proprio alleato di stile dai primi giorni d’autunno in avanti, a passo svelto ma deciso verso i mesi più gelidi dell’anno, vista la loro capacità di trasformare in un solo gesto ogni look e di adattarsi alle occasioni più diverse. Quali novità ci attendono stavolta? È presto detto. Tutti gli stivali di tendenza per l’autunno-inverno 202526: i modelli che vorrai avere. In perfetto equilibrio tra nostalgia e versatilità, le passerelle dedicate alla moda autunno-inverno 202526 sembrano voler omaggiare ancora una volta gli anni Novanta, riportando in superficie design iconici di quel tempo che parevano ormai un lontano ricordo: così, a distanza di ben tre decenni, ecco risorgere gli stessi stivali ma rivisitati secondo i codici più contemporanei nella loro estetica sobria ed elegante. 🔗 Leggi su Dilei.it

