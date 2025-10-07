35 anni dopo Mediterraneo e l’Oscar | Giuseppe Cederna e Vana Barba si ritrovano ad Atene
Il soldato Antonio Farina e la giovane Vassilissa sono usciti dai fotogrammi del film, premio Oscar, Mediterraneo e si sono incontrati dal vivo ad Atene 35 anni dopo. Le reunion tra l’attrice greca Vana Barba e l’attore Giuseppe Cederna è avvenuta all ’Istituto di Cultura Italiana della capitale greca il 2 ottobre scorso. Lui in recital con la sua Odissea, lei a declamare i versi di Kafavis, poi l’abbraccio sincero e gli occhi lucidi tra i due oramai maturi attori. “Eravamo dispersi, ma il Mediterraneo è rimasto. Un Dio greco, non so quale, del viaggio ci ha infine riuniti”, spiega Cederna a FQMagazine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: anni - dopo
Flash, il villain classico con nuovi poteri permanenti dopo 60 anni
Mariah carey torna dopo 7 anni con il album qui per tutto
Film psicologico di jennifer lawrence: l’attesa dopo otto anni
Sorpreso nel sonno. Dopo cinque anni di fuga, i carabinieri del Gis hanno arrestato Leonardo Gesualdo, 39 anni, considerato un esponente di spicco della “Società foggiana” - X Vai su X
#ComaCose Dopo anni di amore e musica, Fausto Zanardelli (in arte Fausto Lama) e Francesca Mesiano (California) hanno ufficializzato la fine del matrimonio e del sodalizio artistico. Nel 2023, a Sanremo, ‘Cuoricini’, uno dei loro maggiori successi - facebook.com Vai su Facebook
Il 3 ottobre di 12 anni fa il naufragio di Lampedusa, il Mediterraneo resta un grande cimitero - Dal 2016 questo giorno è riconosciuto come Giornata nazionale della Memoria e dell'Accoglienza. Da ansa.it
Morti nel Mediterraneo. Dieci anni dopo Alan Kurdi, quel "mai più" resta un'illusione - Il corpo senza vita di un bambino di tre anni viene ritrovato sulla spiaggia di Bodrum, in Turchia. avvenire.it scrive