Il soldato Antonio Farina e la giovane Vassilissa sono usciti dai fotogrammi del film, premio Oscar, Mediterraneo e si sono incontrati dal vivo ad Atene 35 anni dopo. Le reunion tra l’attrice greca Vana Barba e l’attore Giuseppe Cederna è avvenuta all ’Istituto di Cultura Italiana della capitale greca il 2 ottobre scorso. Lui in recital con la sua Odissea, lei a declamare i versi di Kafavis, poi l’abbraccio sincero e gli occhi lucidi tra i due oramai maturi attori. “Eravamo dispersi, ma il Mediterraneo è rimasto. Un Dio greco, non so quale, del viaggio ci ha infine riuniti”, spiega Cederna a FQMagazine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - 35 anni dopo Mediterraneo e l’Oscar: Giuseppe Cederna e Vana Barba si ritrovano ad Atene