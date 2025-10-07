25 anni di Pokémon in Italia
Per la prima volta in Italia, tutte le 18.000 carte Pokémon pubblicate nel nostro Paese saranno esposte in un'unica mostra. L'evento, che si terrà a Bergamo dal 25 ottobre, rappresenta un'occasione imperdibile anche per gli appassionati della provincia di Lecco, distante solo una trentina di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
