200 alunni protagonisti della Settimana della Protezione civile

Circa duecento bambine e bambini sono stati i protagonisti della Settimana della Protezione civile a Cortona. L’appuntamento è stato organizzato dall’Amministrazione comunale e dall’Istituto comprensivo Cortona 1 negli ambienti esterni della scuola primaria “Umberto Morra” a Camucia. A coordinare. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it