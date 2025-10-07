200 alunni protagonisti della Settimana della Protezione civile

Arezzonotizie.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Circa duecento bambine e bambini sono stati i protagonisti della Settimana della Protezione civile a Cortona. L’appuntamento è stato organizzato dall’Amministrazione comunale e dall’Istituto comprensivo Cortona 1 negli ambienti esterni della scuola primaria “Umberto Morra” a Camucia. A coordinare. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alunni - protagonisti

Con–Vivere, ponte con la scuola. Insegnanti e alunni protagonisti. Attestati di presenza per docenti

Cortona, 200 alunni protagonisti della Settimana della Protezione civile

200 alunni protagonisti settimanaCortona, 200 alunni protagonisti della Settimana della Protezione civile - Grazie alla collaborazione della Vab, una mattinata dedicata all'antincendio alla scuola «Morra» di ... Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Alunni Protagonisti Settimana