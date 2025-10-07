200 alunni protagonisti della Settimana della Protezione civile
Circa duecento bambine e bambini sono stati i protagonisti della Settimana della Protezione civile a Cortona. L’appuntamento è stato organizzato dall’Amministrazione comunale e dall’Istituto comprensivo Cortona 1 negli ambienti esterni della scuola primaria “Umberto Morra” a Camucia. A coordinare. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: alunni - protagonisti
Con–Vivere, ponte con la scuola. Insegnanti e alunni protagonisti. Attestati di presenza per docenti
Cortona, 200 alunni protagonisti della Settimana della Protezione civile
Evento “Un anno di FIFA in ricordo di Giancarlo Siani” – 8 ottobre 2025 ore 10:30 Anche i nostri alunni saranno protagonisti della giornata dedicata a “Parole, sport e libertà nel nome di Giancarlo”. Grazie al Progetto F.I.F.A. (Fairplay Infanzia Famiglie Anima - facebook.com Vai su Facebook
Cortona, 200 alunni protagonisti della Settimana della Protezione civile - Grazie alla collaborazione della Vab, una mattinata dedicata all'antincendio alla scuola «Morra» di ... Secondo lanazione.it