Zverev crisi senza fine | ko anche nel terzo turno a Shanghai contro Rinderknech

(Adnkronos) – Alexander Zverev esce di scena a sorpresa al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il tedesco, numero 3 del mondo, è stato superato in rimonta dal francese Arthur Rinderknech, numero 54 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6 6-3 6-2 in due ore e un quarto di gioco. Pochi giorni fa, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: zverev - crisi

La crisi di Lorenzo Sonego si fa sempre più evidente. Dopo l’eliminazione al primo turno nell’ATP 500 di Pechino contro Alexander Zverev, Sonego incassa un’altra sconfitta precoce al Masters 1000 di Shanghai, cedendo in rimonta al qualificato tedesco Yan Vai su Facebook

Medvedev-Zverev, l’incrocio dei contrasti fra i magnifici ragazzi del ’90 in cerca di rilancio - - X Vai su X

Zverev, crisi senza fine: ko anche nel terzo turno a Shanghai contro Rinderknech - Il tedesco, numero 3 del mondo, è stato superato in rimonta dal francese Arthur Rinderknech, numero ... Secondo cn24tv.it

ATP 500 Pechino, Medvedev con i nuovi coach sembra rinato. Zverev è sempre più in caduta libera (e Fritz s'avvicina) - A Pechino il mondo sembra essersi capovolto: Medvedev ha mostrato sprazzi del bel Daniil che fu e adesso minaccia Sinner, Zverev invece non riesce più a ritrovare gioco e sensazioni ... Si legge su sport.virgilio.it