Zverev crisi senza fine | ko anche nel terzo turno a Shanghai contro Rinderknech

(Adnkronos) – Alexander Zverev esce di scena a sorpresa al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il tedesco, numero 3 del mondo, è stato superato in rimonta dal francese Arthur Rinderknech, numero 54 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6 6-3 6-2 in due ore e un quarto di gioco. Pochi giorni fa, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

