Zone rosse al setaccio | allontanati tre stranieri
Continuano i controlli nelle zone rosse istituite in città: allontanati tre cittadini stranieri in tre distinti episodi.Nella serata di sabato 4 ottobre, una pattuglia delle volanti, transitando in zona stazione, nello specifico in Via Villa S. Angelo, ha controllato un extracomunitario in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: zone - rosse
Arezzo e le zone rosse, prime espulsioni: in tre allontanati dalla città
Zone rosse a Milano, negata la sospensiva. I giudici: prevale l’ordine pubblico
Bergamo, sei zone della città rimangono rosse: ecco quali sono e quanto dureranno
A Parma, dopo la prima settimana di “zone rosse” al Parco Ducale e nel quartiere San Leonardo, i controlli hanno portato all’identificazione di decine di persone e a diversi provvedimenti di allontanamento. Di sicurezza e giovani si parlerà a «Parma Europa» Vai su Facebook
Barletta, no alle «zone rosse»: controlli straordinari nei parchi - X Vai su X
Milano, zone rosse prorogate fino al 30 marzo per «coprire» anche le Olimpiadi Milano-Cortina. Confini allargati - L'ordinanza del prefetto permette alle forze dell'ordine di allontanare immediatamente dalle aree «calde» della città persone moleste o con precedenti. Segnala milano.corriere.it
Zone rosse, c’è il sì del Consiglio di Stato. Il prefetto: «La sicurezza al primo posto» - Il Consiglio di Stato ha infatti accolto, in sede cautelare, il ricorso dell’Ufficio territoriale di governo e sospeso ... Da ilmattino.it