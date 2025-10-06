Zone rosse al setaccio | allontanati tre stranieri

Parmatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano i controlli nelle zone rosse istituite in città: allontanati tre cittadini stranieri in tre distinti episodi.Nella serata di sabato 4 ottobre, una pattuglia delle volanti, transitando in zona stazione, nello specifico in Via Villa S. Angelo, ha controllato un extracomunitario in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: zone - rosse

Arezzo e le zone rosse, prime espulsioni: in tre allontanati dalla città

Zone rosse a Milano, negata la sospensiva. I giudici: prevale l’ordine pubblico

Bergamo, sei zone della città rimangono rosse: ecco quali sono e quanto dureranno

zone rosse setaccio allontanatiMilano, zone rosse prorogate fino al 30 marzo per «coprire» anche le Olimpiadi Milano-Cortina. Confini allargati - L'ordinanza del prefetto permette alle forze dell'ordine di allontanare immediatamente dalle aree «calde» della città persone moleste o con precedenti. Segnala milano.corriere.it

zone rosse setaccio allontanatiZone rosse, c’è il sì del Consiglio di Stato. Il prefetto: «La sicurezza al primo posto» - Il Consiglio di Stato ha infatti accolto, in sede cautelare, il ricorso dell’Ufficio territoriale di governo e sospeso ... Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Zone Rosse Setaccio Allontanati