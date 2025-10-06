ZONA la nuova locanda alla moda che ridisegna la socialità milanese
In città i riflettori si accendono su un nuovo indirizzo che promette di diventare cult. Si chiama ZONA – Locanda alla moda, e già nel nome rivela la sua ambizione: non essere un semplice locale, ma un manifesto della socialità contemporanea. A firmare il progetto sono Leo Sculli e Carlo Buccisano, gli stessi che hanno fatto di Nik’s & Co un punto fermo della nightlife milanese, capace di mescolare sperimentazione e stile. Una squadra da fuoriclasse. Dietro ZONA c’è un team che sa come muoversi. Al fianco dei due fondatori arrivano Luca Concone, ex CEO di Last-minute.com e veterano nel trasformare idee in successi; Paolo Bertin, chef di Nik’s & Co e garanzia di ricerca gastronomica; e Judit Boros, giovane talento del mondo bar che qui per la prima volta entra nella gestione diretta e diventa volto guida del progetto. 🔗 Leggi su Panorama.it
