Zona corso Calatafimi fugge a un posto di controllo e poi colpisce con un pugno un carabiniere | arrestato

Alla vista di una pattuglia avrebbe cercato di cambiare strada ma, poco dopo essere stato fermato, è andata in escandescenza e si è scagliato contro i carabinieri. È successo pochi giorni fa nella zona di corso Calatafimi dov’è finito in manette un uomo di 31 anni accusato di resistenza a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

