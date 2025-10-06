Zille | Oggi più deludente il Milan Non mi aspettavo una partita così conservativa
A parlare di Juventus-Milan è stata Federica Zille, intervenuta nel post partita ai microfoni di DAZ: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: zille - oggi
? Federica Zille (#DAZN) nel post partita di #JuventusMilan: "Oggi più deludente il #Milan. Un passettino indietro rispetto alle ultime uscite e alle vittorie recenti. La Juve è stata in linea con le ultime prestazioni, ma il Milan mi è sembrato troppo attendista, anc - X Vai su X
Parcheggio San Giuliano: divieto di sosta oggi e il 29 settembre per lavori. Info bit.ly/47SnroC Vai su Facebook
Zille: "Così conservativa la partita del Milan non me l’aspettavo, tra le due sono più delusa dal Milan che dalla Juventus” - Queste le sue dichiarazioni: "Oggi più deludente il Milan, un ... Si legge su milannews.it