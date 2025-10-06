Zille | Oggi più deludente il Milan Non mi aspettavo una partita così conservativa

Pianetamilan.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A parlare di Juventus-Milan è stata Federica Zille, intervenuta nel post partita ai microfoni di DAZ: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

zille oggi pi249 deludente il milan non mi aspettavo una partita cos236 conservativa

© Pianetamilan.it - Zille: “Oggi più deludente il Milan. Non mi aspettavo una partita così conservativa”

In questa notizia si parla di: zille - oggi

zille oggi pi249 deludenteZille: "Così conservativa la partita del Milan non me l’aspettavo, tra le due sono più delusa dal Milan che dalla Juventus” - Queste le sue dichiarazioni: "Oggi più deludente il Milan, un ... Si legge su milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Zille Oggi Pi249 Deludente