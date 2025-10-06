Paolo Ziliani nella sua consueta rubriche sulle pagine del Fatto Quotidiano analizza dati del Cies alla mano l’età media dei club dei maggiori tornei europei scoprendo che Psg e Chelsea, rispettivamente vincitorice dell’ultima Champions e dell’ultimo Mondiale per club sono tra le squadre che hanno l’età media più bassa di tutte. Il club parigino è al 2° posto alle spalle dello Strasburgo nella classifica delle squadre con l’età media più bassa (24,09 anni) delle formazioni schierate in questo inizio di stagione. Mentre il Chelsea è al 4° posto, dietro solo a Strasburgo, PSG e Parma. A questo punto scorrendo la classifica scopre che Napoli e Inter sono rispettivamente 96° e ultima (età media 29,56 anni), e al 94° e terzultimo (29,35). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ziliani definisce Napoli e Inter come il Jurassic Park del pallone