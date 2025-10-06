Ziliani definisce Napoli e Inter come il Jurassic Park del pallone
Paolo Ziliani nella sua consueta rubriche sulle pagine del Fatto Quotidiano analizza dati del Cies alla mano l’età media dei club dei maggiori tornei europei scoprendo che Psg e Chelsea, rispettivamente vincitorice dell’ultima Champions e dell’ultimo Mondiale per club sono tra le squadre che hanno l’età media più bassa di tutte. Il club parigino è al 2° posto alle spalle dello Strasburgo nella classifica delle squadre con l’età media più bassa (24,09 anni) delle formazioni schierate in questo inizio di stagione. Mentre il Chelsea è al 4° posto, dietro solo a Strasburgo, PSG e Parma. A questo punto scorrendo la classifica scopre che Napoli e Inter sono rispettivamente 96° e ultima (età media 29,56 anni), e al 94° e terzultimo (29,35). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
