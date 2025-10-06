Zhegrova Juve perché non è stato utilizzato contro il Milan? Tudor spiega in conferenza stampa | Butto dentro chi è più forte e nei cambi penso a chi mi porterà il risultato
Zhegrova Juve, perché non è stato utilizzato contro il Milan? L’analisi di mister Tudor dopo il mancato impiego. Era uno degli uomini più attesi, ma nelle due partite più importanti è rimasto a guardare. I zero minuti giocati da Edon Zhegrova contro il Villarreal e il Milan hanno fatto discutere, ma a fare chiarezza sulla sua gestione ci ha pensato direttamente l’allenatore della Juventus, Igor Tudor. Nella conferenza stampa post-partita, il tecnico ha spiegato la sua scelta con la consueta schiettezza. Dopo le sue prestazioni scintillanti da subentrato, in molti si aspettavano di vederlo protagonista, invece il talentuoso esterno kosovaro è rimasto in panchina per 180 minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: zhegrova - juve
Mercato Juve, ricordi Zhegrova? La scelta del Lille sull’attaccante, potrebbe essere questo il suo futuro nelle prossime settimane! L’indiscrezione che ‘avvisa’ i club interessati
Zhegrova Juve, cosa c’è di vero sul possibile ritorno di fiamma: spunta il Marsiglia sul talento del Lille. Il punto
Zhegrova Juve: contatti per l’esterno del Lille, può essere un’opzione per la fine del mercato. Novità importanti nelle gerarchie di Comolli
Tudor, come sta Zhegrova e Allegri-Juve: "La storia parla. Giacca? Io non ce l'ho" Vai su Facebook
#Tudor, come sta #Zhegrova e #Allegri-#Juve: "La storia parla. Giacca? Io non ce l'ho" - X Vai su X
"Real e Barcellona su Zhegrova, gli ho consigliato Tudor! Il no alla Nazionale per la Juve spiegato" - Un evento da festeggiare come si deve, per una nazione come il Kosovo. Si legge su tuttosport.com
Zhegrova, niente ansia Juve: il segnale dalle visite mediche e l’obiettivo Inter - a dicembre e che lo ha tenuto fuori per tutto il resto della stagione. Riporta tuttosport.com