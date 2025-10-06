Zhegrova Juve, perché non è stato utilizzato contro il Milan? L’analisi di mister Tudor dopo il mancato impiego. Era uno degli uomini più attesi, ma nelle due partite più importanti è rimasto a guardare. I zero minuti giocati da Edon Zhegrova contro il Villarreal e il Milan hanno fatto discutere, ma a fare chiarezza sulla sua gestione ci ha pensato direttamente l’allenatore della Juventus, Igor Tudor. Nella conferenza stampa post-partita, il tecnico ha spiegato la sua scelta con la consueta schiettezza. Dopo le sue prestazioni scintillanti da subentrato, in molti si aspettavano di vederlo protagonista, invece il talentuoso esterno kosovaro è rimasto in panchina per 180 minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zhegrova Juve, perché non è stato utilizzato contro il Milan? Tudor spiega in conferenza stampa: «Butto dentro chi è più forte e nei cambi penso a chi mi porterà il risultato»