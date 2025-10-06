Zenith da favola | un bel poker ed è prima

Lanazione.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zenith Prato 4 Larcianese 0 ZENITH PRATO: Brunelli, Fiaschi, Cela, Tempestini; Toccafondi, Saccenti, Sinisgallo, Kouassi, Geri, Parrini, Del Pela. A disp. Caroti, Innocenti, Banchelli, Moretti, Osakwe, Castiello, Danti, Moussaid, Casini. All. Settesoldi. LARCIANESE: Della Pina, Porciani, Lucaccini, Marianelli, Salerno, Martinelli, Crecchi, Michelotti, Falorni, Roselli, Ba. A disp. Gorini, Covino, Iannello, Falconi, Bolognini, Di Vita, Ndiaye, Tocchini, Niccolai. All. Cerasa. Arbitro: Briganti di Carrara. Reti: 1’ Del Pela, 30’ Kouassi, 62’ Parrini, 73’ Moussaid. Zenith Prato a valanga sulla Larcianese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

