Zenith da favola | un bel poker ed è prima
Zenith Prato 4 Larcianese 0 ZENITH PRATO: Brunelli, Fiaschi, Cela, Tempestini; Toccafondi, Saccenti, Sinisgallo, Kouassi, Geri, Parrini, Del Pela. A disp. Caroti, Innocenti, Banchelli, Moretti, Osakwe, Castiello, Danti, Moussaid, Casini. All. Settesoldi. LARCIANESE: Della Pina, Porciani, Lucaccini, Marianelli, Salerno, Martinelli, Crecchi, Michelotti, Falorni, Roselli, Ba. A disp. Gorini, Covino, Iannello, Falconi, Bolognini, Di Vita, Ndiaye, Tocchini, Niccolai. All. Cerasa. Arbitro: Briganti di Carrara. Reti: 1’ Del Pela, 30’ Kouassi, 62’ Parrini, 73’ Moussaid. Zenith Prato a valanga sulla Larcianese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Marco Simeoli. . Stiamo per tornare con la biù bella favola del Teatro italiano!Da ottobre in giro per l'Italia e a Roma a dicembre al Teatro Brancaccio!Vi aspettiamo numerosi come sempre! Vai su Facebook