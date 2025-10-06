Inter News 24 Le parole di Walter Zenga, ex portiere dell’Inter, sulla famosa lite con Varriale di diversi anni fa. Tutti i dettagli in merito. Walter Zenga, ex portiere dell’ Inter, ha parlato al podcast Centrocampo dell’episodio avvenuto con Varriale diversi anni fa. COSA E’ SUCCESSO CON VARRIALE – Abbiamo giocato Lazio-Catania il primo novembre, compleanno di mia moglie. Quando giocavo fuori casa non tornavo a Catania, andavo a Milano perché davo sempre due giorni liberi alla squadra: mia moglie prende l’aereo al sabato, mi metto d’accordo con mio fratello e gli dico di portarla un po’ in giro visto che ho un’ora e mezza di interviste dopo la partita e di venire a Linate che io le avrei fatto la sorpresa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zenga svela: «Varriale? Ecco il vero motivo di quella lite. Mandai a quel paese anche Rimedio perché…»