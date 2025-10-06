Zenga | Lite con Varriale mi costò 6mila euro e un deferimento | ve la racconto

Walter Zenga, intervenuto durante il podcast Centrocampo, ha raccontato il perché della famosissima lite ai microfoni della Rai con Enrico Varriale. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Zenga: “Lite con Varriale mi costò 6mila euro e un deferimento: ve la racconto”

