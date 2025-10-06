Zelensky accusa | Componenti di aziende Usa europee e cinesi in missili e droni russi

L’infrastruttura bellica della Russia poggia su un sistema di approvvigionamento tecnologico globale che continua ad alimentarsi nonostante le sanzioni. A sostenerlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che in un intervento pubblicato su Telegram ha denunciato un dato allarmante: negli attacchi condotti la notte scorsa contro l’Ucraina, sarebbero stati utilizzati 549 mezzi d’attacco, tra droni e missili, contenenti oltre 102.000 componenti prodotti da aziende di Stati Uniti, Cina, Taiwan, Regno Unito, Germania, Svizzera, Giappone, Repubblica di Corea e Paesi Bassi. Leggi anche: Zelensky denuncia: dall’Occidente manca una risposta adeguata a Putin Una denuncia precisa, supportata da numeri e riferimenti puntuali, che riapre il fronte sul tema della tracciabilità tecnologica e del commercio di microelettronica con potenziali usi militari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

