Inter News 24 Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sulla polemica scoppiata con Emiliano Viviano. Tutti i dettagli. Ivan Zazzaroni, tramite un post sui social, ha lanciato un duro attacco nei confronti dell’ex portiere dell’ Inter Emiliano Viviano, oggi diventato opinionista in TV e sul web. Il noto giornalista sportivo ha criticato aspramente le sue opinioni, sollevando dubbi sulla sua competenza e sulla sua imparzialità, suscitando così una vivace discussione tra i tifosi e i media. L’ATTACCO DI ZAZZARONI – Ci sono ex portieri ai quali il consenso social, qualche migliaio di follower e un po’ di tv hanno dato alla testa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zazzaroni su Viviano: «Ex portieri mediocri, devono reinventarsi…»