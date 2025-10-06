Zaniolo sbaglia un gol fatto in Udinese-Cagliari | l’errore che è costato la vittoria – Video

“Sto ancora pensando a quell’occasione che poteva farci avere i tre punti”. Nicolò Zaniolo ha affidato il suo pensiero a Instagram dopo il clamoroso gol fallito nel match tra la sua Udinese e il Cagliari, giocato alle 12:30 di domenica 5 ottobre. Sul punteggio di 1-1, quando mancavano poco più di 15 minuti alla fine del match, il calcatore italiano ha avuto una grandissima occasione per diventare l’uomo del match e regalare la vittoria ai suoi. Su un pressing alto dell’Udinese, Keinan Davis ha approfittato di uno svarione difensivo di Deiola – scivolato mentre stava entrando in possesso di palla – e ha servito a Zaniolo un pallone comodissimo in mezzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

