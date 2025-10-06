CHICHIZOLA 7 Pochi interventi ma tutti decisivi, su tutti quello in uscita su Franzoni, e come sempre anche con la palla tra i piedi mostra grande sicurezza. TONOLI 6,5 Va vicino al gol in avvio in mischia ma l’ex di turno Colombi respinge di piede. Poi gara diligente, soprattutto nei frangenti in cui l’Entella pressa alto. ADORNI 6,5 Ci sta abituando a partite giocate con un grande senso della posizione che regalano tranquillità a tutto il reparto. Dirige il reparto arretrato con invidiabile naturalezza. NIELING 6,5 Ritrova una casacca da titolare e sfrutta bene l’occasione con una gara attenta e senza troppi fronzoli, crescendo nella ripresa e dimostrando maturità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zampano sempre pericoloso. Santoro cresce nella ripresa