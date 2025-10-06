Yildiz Juve la sua prestazione contro il Milan è stata sufficiente? Tuttosport non ha dubbi nel giudizio e sulla sostituzione… Il commento

Yildiz Juve, la sua prestazione contro il Milan è stata sufficiente? Ecco il voto riservato al talento turco. Una serata difficile, da osservato speciale. La prestazione di Kenan Yildiz nel big match tra Juventus e Milan è stata condizionata dalla grande attenzione che la squadra di Allegri gli ha riservato. Come analizzato da Tuttosport, il talento turco è stato stretto in una morsa, limitato nel suo estro e infine sostituito a sorpresa da Igor Tudor ma la prestazione è stata giudicata con un 6. Fin dal primo minuto, il piano del Milan è apparso chiaro: non lasciare un centimetro al numero 10 bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

