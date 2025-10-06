Yildiz Juve la sua prestazione contro il Milan è stata sufficiente? Tuttosport non ha dubbi nel giudizio e sulla sostituzione… Il commento
Yildiz Juve, la sua prestazione contro il Milan è stata sufficiente? Ecco il voto riservato al talento turco. Una serata difficile, da osservato speciale. La prestazione di Kenan Yildiz nel big match tra Juventus e Milan è stata condizionata dalla grande attenzione che la squadra di Allegri gli ha riservato. Come analizzato da Tuttosport, il talento turco è stato stretto in una morsa, limitato nel suo estro e infine sostituito a sorpresa da Igor Tudor ma la prestazione è stata giudicata con un 6. Fin dal primo minuto, il piano del Milan è apparso chiaro: non lasciare un centimetro al numero 10 bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Ultimissime Juve LIVE: incontro nei prossimi giorni per il rinnovo di Yildiz, novità sul futuro di Vlahovic, dall'Inghilterra svelano un nuovo obiettivo dei bianconeri
Yildiz celebrato dalla Juve: il post social dei bianconeri gasa i tifosi ed esalta il 10 bianconero
Yildiz Juve, è davvero tutto pronto per il rinnovo: i prossimi giorni possono essere quelli dell'annuncio.
Juve Milan LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la sesta giornata di Serie A 2025/26
Tudor rammaricato: «Partita difficile, ma penso che alla Juve sia mancata una cosa importante» - Le parole del tecnico Dopo il pareggio tra Juventus e Milan, valido per la sesta giornata di Serie A, Igor Tudor ha parlato ai microfoni