XXII congresso Ass Luca Coscioni ecco le 5 sfide alla politica per il 2026
(Adnkronos) – Cinque sfide alla politica, dalla salute mentale al fine vita, sono state lanciate dall’Associazione Luca Coscioni al termine del XXII Congresso nazionale, che si è chiuso oggi a Orvieto. Confermate le cariche in corso: presidenti Mina Welby, Michele De Luca e Marco Gentili, Segretaria Nazionale Filomena Gallo e Tesoriere Marco Cappato. “Andiamo avanti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: xxii - congresso
Sabato XXII Congresso Ass. Luca Coscioni a Orvieto, punto sui nuovi obiettivi e azioni
Orvieto riaccende i diritti: al via il XXII Congresso Luca Coscioni
Complimenti a a Gabriele Anania, Presidente AVIS Provinciale Ferrara, che durante il XXII Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Nuove Tecnologie (Sice), tenutosi al Palazzo dei Congressi di Firenze, ne é stato eletto nuovo Vai su Facebook
Sabato XXII Congresso Ass. Luca Coscioni a Orvieto, punto sui nuovi obiettivi e azioni. - X Vai su X
XXII congresso Ass. Luca Coscioni, ecco le 5 sfide alla politica per il 2026 - Confermati Gallo e Cappato: 'Avanti con tribunali, ricorsi e disobbedienze a prescindere dai proibizionismi della maggioranza' ... Si legge su msn.com
XXII Congresso dell’Associazione Luca Coscioni - Questo Sito utilizza cookie di funzionalità e cookie analitici, nonché cookie di profilazione di terze parti. Da radioradicale.it