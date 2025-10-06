Xiaomi 15T Pro e 15T tornano in super offerta su Amazon | fino a 400€ di sconto e Watch in regalo
Xiaomi 15T Pro torna in super sconto su Amazon: 200€ di sconto subito per tutti e Watch S4 in omaggio, ma si può arrivare fino a 400€ di sconto. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: xiaomi - tornano
Xiaomi 15T/Pro, tornano i bundle con tablet e penna: super prezzi su http://Mi.com - X Vai su X
Il CEO di Xiaomi ha ammesso di aver studiato a fondo Tesla per sviluppare la SU7 e ora il marchio punta dritto verso l'Europa. https://auto.everyeye.it/notizie/ceo-xiaomi-abbiamo-preso-tre-tesla-model-y-smontate-pezzo-pezzo-831234.html?utm_medium=S Vai su Facebook
Xiaomi 15T/Pro, tornano i bundle con tablet e penna: super prezzi su Mi.com - Xiaomi rilancia i suoi top di gamma con un bundle che include Redmi Pad 2 Pro e Smart Pen a partire da 467€, per un valore complessivo superiore ai 1. hdblog.it scrive
Xiaomi 15T: il nuovo flagship killer che punta all’equilibrio, RECENSIONE - Con il 15T, Xiaomi propone uno smartphone che si colloca tra ambizione e concretezza. Da tecnoandroid.it