XBOX360 FreeMyXe 1.0 | La Libertà per la tua Xbox 360 è Più Automatica che Mai

La scena homebrew per Xbox 360 si arricchisce di un nuovo aggiornamento! FreeMyXe 1.0 è ora disponibile, portando con sé funzionalità tanto richieste che semplificano ulteriormente il processo di sblocco dopo aver eseguito con successo l’exploit BadUpdate. Per chi non lo conoscesse, FreeMyXe è un eseguibile per Xbox 360 progettato per applicare patch di sblocco (quelle di xeBuild) al kernel e all’hypervisor in esecuzione, sfruttando l’exploit hypervisor “Xbox360BadUpdate” di Grimdoomer. È una soluzione leggera e mirata per lanciare homebrew, XeLL e LibXenon. Cosa c’è di nuovo in FreeMyXe 1.0 Latest?. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

