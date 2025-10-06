Secondo le ultime indiscrezioni, Microsoft starebbe pianificando una trasformazione radicale del proprio settore gaming, con il possibile abbandono del mercato hardware e una concentrazione sempre maggiore su servizi cloud e piattaforme multipiattaforma. L’indiscrezione, proveniente da un insider considerato affidabile, anticipa un 2026 di forti turbolenze, caratterizzato da nuovi licenziamenti interni e dall’incertezza sui piani per la prossima generazione di console Xbox. Xbox Cloud Gaming – Gamerbrain.net Licenziamenti e stop alla prossima Xbox: l’indiscrezione che scuote il settore. La voce arriva da SneakeO, noto utente del forum NeoGAF, che in passato aveva già anticipato correttamente i piani di Microsoft riguardo la pubblicazione multipiattaforma e l’uso dell’intelligenza artificiale per ridurre il personale. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Xbox verso l’addio all’hardware: Microsoft prepara la svolta cloud nel 2026