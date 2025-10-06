Xavi la rivelazione | Sono stato vicino a Inter e Milan
. Le dichiarazioni dell’ex centrocampista del Barcellona. Svelato il retroscena Una leggenda del calcio, un’icona del Barcellona che ha scritto la storia del calcio mondiale. Xavi Hernández, in una lunga e rivelatrice intervista a Cronache di Spogliatoio, ha aperto il cassetto dei ricordi, svelando due clamorosi retroscena di mercato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: xavi - rivelazione
Xavi Inter, in estate la dirigenza ci ha pensato: era un nome per la panchina, la rivelazione