Wytches su Prime Video | aggiornamenti entusiasmanti a due anni dall’adattamento

La produzione di una serie animata basata sul celebre fumetto horror Wytches sta suscitando grande interesse nel settore dell'intrattenimento digitale. Dopo l'annuncio di febbraio 2023, che confermava il progetto di Prime Video di adattare la saga in forma di serie animata, si registrano segnali positivi riguardo all'avanzamento dei lavori. La collaborazione tra i creatori Scott Snyder e Jock come produttori esecutivi ha rafforzato le aspettative sulla qualità del prodotto finale. lo stato attuale della produzione della serie animata wytches. aggiornamenti sullo sviluppo e progressi. Secondo quanto condiviso da Scott Snyder tramite il suo profilo su Substack, il progetto è ancora in fase di produzione, con particolare attenzione alla realizzazione degli animatics per la prima stagione.

