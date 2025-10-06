WWE | TKO guarda al futuro Chi potrebbe sostituire Triple H ?

Triple H ha avuto una carriera degna di nota sul ring della WWE, dove attualmente ne è alla guida, in qualità di Chief Content Officer. Sebbene The Cerebral Assassin stia facendo un ottimo lavoro in WWE per quanto riguarda lo storytelling, prima o poi qualcuno dovrà sostituirlo quando si ritirerà dalla sua carica. Cody Rhodes pronto a sostituire Triple H?. Sebbene il successore di Triple H non sia ancora stato nominato, tre superstar sembrano essere perfette per questo ruolo: Cody Rhodes, CM Punk e Seth Rollins. Tutti e tre hanno un forte legame con l’ambiente e con The Game. Durante il Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer ha discusso della possibilità che uno dei tre sostituisca Triple H, propendendo maggiormente per Cody Rhodes. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

