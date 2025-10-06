WWE | TKO guarda al futuro Chi potrebbe sostituire Triple H ?
Triple H ha avuto una carriera degna di nota sul ring della WWE, dove attualmente ne è alla guida, in qualità di Chief Content Officer. Sebbene The Cerebral Assassin stia facendo un ottimo lavoro in WWE per quanto riguarda lo storytelling, prima o poi qualcuno dovrà sostituirlo quando si ritirerà dalla sua carica. Cody Rhodes pronto a sostituire Triple H?. Sebbene il successore di Triple H non sia ancora stato nominato, tre superstar sembrano essere perfette per questo ruolo: Cody Rhodes, CM Punk e Seth Rollins. Tutti e tre hanno un forte legame con l’ambiente e con The Game. Durante il Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer ha discusso della possibilità che uno dei tre sostituisca Triple H, propendendo maggiormente per Cody Rhodes. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: guarda - futuro
Boscoreale guarda al futuro: con il Bioma una città verde contro il cambiamento climatico
Paduli guarda al futuro: in arrivo scuolabus ecologico full electric
Trezzo sull’Adda: un Comune che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici
Apple guarda al futuro con John Ternus, al centro delle strategie per il dopo-Cook - X Vai su X
Madignano guarda al futuro: nuovi lavori e posti di lavoro in arrivo Due capannoni nella zona industriale di Oriolo saranno completati e ospiteranno un’azienda internazionale di cosmetica, creando 70 nuovi posti di lavoro. In più, il nuovo centro commerciale n Vai su Facebook
La WWE conferma un'importante partnership con Turki Alalshikh per il TKO prevista per gennaio 2026 - La WWE ha confermato un importante accordo TKO con Turki Alalshikh in concomitanza con il lancio di Zuffa Boxing previsto per gennaio 2026. Da worldwrestling.it
Big E indica un wrestler di 28 anni come futuro Campione del Mondo WWE - Parlando di recente, l´ex Campione WWE non ha esitato a pronosticarsi sul futuro del ventottenne. Riporta worldwrestling.it