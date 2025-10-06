Da anni la WWE è alla ricerca di wrestler di origine messicana da portare nella scena del main event per conquistare i cuori dei tantissimi fan della lucha libre e dell’America ispanofona. Ma se si esclude Rey Mysterio, forse è dai tempi di Eddie Guerrero che non c’è un wrestler capace di ricoprire questo ruolo. In molti pensavano potesse essere Andrade, ma anche la sua seconda avventura in WWE non si è chiusa nel migliore dei modi, con il licenziamento e il ritorno in AEW. E a breve anche un altro nome messicano potrebbe seguirlo. Tutti i segnali puntano verso l’addio. Come riportato da PW Insider e da Fightful Select, infatti, anche Santos Escobar sarebbe in uscita dalla WWE – non per licenziamento, ma per la scadenza del suo contratto, che sarebbe davvero imminente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Stanotte scade il contratto di Santos Escobar