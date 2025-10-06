WWE | Shane McMahon è ricomparso tra le superstars attive del roster
Notizia di poche ore fa che molti utenti stanno segnalando sui social media. Shane McMahon è ricomparso tra le superstars attive del roster WWE Shane McMahon has Re-appeared In the WWE Roster. Does he Come back tonight #WWERaw pic.twitter.comqUcQ0I116p —? (@HourlyBigJiM) October 6, 2025 Shane McMahon non è più in WWE ufficialmente da giugno 2024, a seguito della scadenza del contratto. Ricordiamo che l’anno precedente a WrestleMania 39 è avvenuta la sua ultima partecipazione on screen, quando purtroppo a seguito di un infortunio, Snoop Dogg ha dovuto vincere il match contro The Miz al posto suo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
