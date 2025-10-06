WWE | Roman Reigns potrebbe lottare a Crown Jewel e ci sarà una stipulazione speciale

Roman Reigns starebbe preparando la sua vendetta già per questo sabato a WWE Crown Jewel. Il Tribal Chief sarebbe infatti previsto nella card di Crown Jewel. La notizia arriva dopo il clamoroso ritorno di Reigns a RAW della scorsa settimana, quando è corso in aiuto degli Usos per regolare i conti con Bron Breakker e lo stesso Reed della Vision. L’ex campione del mondo intende rifarsi per l’onta subita a Clash in Paris, quando mentre celebrava la vittoria del suo match con Reed è stato travolto dall’aggressione della Vision ed in particolare della combo composta da Reed e Breakker. Roman Reigns dovrebbe essere presente con un match contro Bronson Reed che potrebbe anche chiudere la serata all’ RAC Arena di Perth, in Australia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns potrebbe lottare a Crown Jewel e ci sarà una stipulazione speciale

